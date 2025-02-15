Стало известно о планах Макрона провести встречу европейских лидеров по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Об этом в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС.

Он уточнил, что переговоры запланированы на 16 февраля и состоятся в Париже.

«Я ожидаю, что они (лидеры европейских государств. — «Газета.Ru») рассмотрят это (приглашения. — «Газета.Ru») со всей серьезностью», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При этом он добавил, что европейские страны должны дать свой ответ на планы президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

15 февраля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) анонсировал визит всех членов Европейской комиссии (ЕК) в столицу страны. По его словам, представители регионального содружества посетят Киев в годовщину начала специальной военной операции.

До этого итальянское издание L'AntiDiplomatico написало, что европейские государства не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Как отметили журналисты, политики из как минимум пяти государств — Польши, Франции, Италии, Германии и Великобритании — не собираются прилагать усилия ради достижения мира.

Ранее посланник президента США оценил возможность участия европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.