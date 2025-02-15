Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Макрона провести встречу европейских лидеров по Украине

Сикорский: во Франции состоится встреча лидеров европейских стран по Украине
close
Dylan Martinez/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Об этом в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС.

Он уточнил, что переговоры запланированы на 16 февраля и состоятся в Париже.

«Я ожидаю, что они (лидеры европейских государств. — «Газета.Ru») рассмотрят это (приглашения. — «Газета.Ru») со всей серьезностью», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При этом он добавил, что европейские страны должны дать свой ответ на планы президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

15 февраля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) анонсировал визит всех членов Европейской комиссии (ЕК) в столицу страны. По его словам, представители регионального содружества посетят Киев в годовщину начала специальной военной операции.

До этого итальянское издание L'AntiDiplomatico написало, что европейские государства не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Как отметили журналисты, политики из как минимум пяти государств — Польши, Франции, Италии, Германии и Великобритании — не собираются прилагать усилия ради достижения мира.

Ранее посланник президента США оценил возможность участия европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами