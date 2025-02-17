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В Европе признали, что больше не могут рассчитывать на США

Глава МИД Литвы Будрис: Европа больше не может рассчитывать на США
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Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европа больше не может рассчитывать на США в вопросе безопасности на континенте. Его слова приводит LRT.

«В мире есть больше вызовов, чем просто Россия и ее агрессия. Есть вызовы Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, ядерная программа Ирана и полная нестабильность на Ближнем Востоке, и есть много вещей, на которых Америка хочет сосредоточиться и в которых ее нужно будет поддержать», — сказал Будрис.

По словам Будриса, если Европа не сделает шаги для укрепления своей обороны, то может столкнуться с последствиями спустя несколько лет. Министр не уточнил, о чем идет речь.

До этого Associated Press писал, что подход президента Дональда Трампа к завершению конфликта на Украине вызвал в европейских столицах и Киеве опасения, что Вашингтон в значительной степени отодвинет их на второй план на фоне потенциальных прямых переговоров России и США.

Ранее бывший генсек НАТО пристыдил Трампа за общение с Путиным.

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