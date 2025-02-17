В Польше озвучили роль страны в конфликте на Украине

Туск: у Польши важная роль в обеспечении сотрудничества между ЕС, США и Украиной

Польша играет важную роль в обеспечении тесного сотрудничества между Европой, США и Украиной. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает агентство Reuters.

«У нас особая репутация, и мы должны играть положительную роль», — сказал он.

Туск подчеркнул, что Польша полна решимости продолжать сотрудничество в сфере безопасности с Европейским союзом и США. Он добавил, что союзники не смогут эффективно помочь Украине, если не начнут действовать прямо сейчас.

До этого глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж 17 февраля проведет саммит Европейского союза по вопросам безопасности.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Он добавил, что европейские страны должны дать свой ответ на планы президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Ранее в Польше не исключили отправку военных на Украину.