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В Польше не исключили отправку военных на Украину

Луковский: Варшава не исключает отправку польских военных на Украину
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Kuba Stezycki/Reuters

В настоящий момент Польша не собирается отправлять своих военных на Украину, однако не исключает этого в будущем. Об этом в эфире Radio Zet заявил глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Дариуш Луковский, передает ТАСС.

«На сегодняшний день — нет. В будущем? Этого нельзя исключать, сценарии развиваются. Возможно, наступит момент, когда нам придется каким-то образом участвовать в этой миссии», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Луковский заявил, что в настоящий момент на Польшу могут оказывать «сильное давление», чтобы заставить ее участвовать в миротворческой миссии.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

11 февраля газета The Guardian сообщила, что Европа на данный момент далека от решения по размещению подразделений на территории Украины, в то время как Владимир Зеленский считает, что мягкая миротворческая миссия не будет эффективной.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской.

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