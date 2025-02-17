Зеленский заявил, что Украина не просто поставщик сырья

Зеленский: США должны отразить в сделке, что Украина не просто поставщик сырья

Вашингтон должен отразить в сделке с Киевом, что Украина — это не просто поставщик сырья. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает Reuters.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть включены «хоть как-то» в экономические отношения с Украиной.

Президент США Дональд Трамп ранее предложил Украине сделку, в рамках которой страна должна предоставить доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. В обмен на это Вашингтон обещает гарантии безопасности для Киева. Предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Она должна компенсировать американскую помощь Украине.

17 февраля телеканал NBC со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что президент Украины отказался подписывать соответствующее соглашение.

Ранее советник Трампа заявил, что США хотят от Украины компенсаций.