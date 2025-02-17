Советник Трампа заявил, что США хотят от Украины «компенсаций»

Советник президента Дональда Трампа США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News сообщил, что Вашингтон ждет от Киева возмещения средств за военную помощь.

По мнению американского чиновника, инвестиционное сотрудничество Украины и США могло бы стать лучшим вариантом гарантий безопасности для республики.

«Американский народ заслуживает возмещения [расходов], заслуживает получения какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — сказал Уолтц.

Он выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский «поступил бы мудро», если бы пошел на соглашение с США.

В феврале Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой она должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали гарантии безопасности для Украины. Позднее Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее Украина перечислила США красные линии в переговорах с Россией.