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В Германии заявили о невозможности мирных переговоров по Украине без Европы

МИД ФРГ: мирные переговоры по Украине без участия Европы не имеют смысла
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Fabrizio Bensch/Reuters

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине без участия стран Европы не имеют смысла на фоне европейских санкций. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, передает РИА Новости.

По его словам, Европа играет важную роль в вопросе урегулирования украинского конфликта, потому что большая часть замороженных активов России находится именно на этом континенте. В качестве довода дипломат также привел санкции, введенные Европейским союзом в отношении Российской Федерации, и тот факт, что европейские государства являются крупными сторонниками Украины. Представитель МИД ФРГ подчеркнул, что все эти факторы имеют значение и Украина сама хочет участия Европы.

«Мы, разумеется, будем присутствовать за столом переговоров», — заявил Фишер.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

Высокопоставленные представители США и России проведут встречу в Саудовской Аравии 18 февраля. Представители Европейского союза на встречу не приглашены.

Ранее Зеленский заявил, что никогда не примет решений США и России по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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