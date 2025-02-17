Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков оставил без комментариев информацию об участии главы РФПИ в переговорах США и РФ

Песков назвал участников переговоров США и России в Саудовской Аравии
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о том, примет ли участие в предстоящих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Прежде всего, контакты, которые будут во вторник (18 февраля — прим. ред.), будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине... Что касается Кирилла Дмитриева, здесь без комментариев по поручению президента вылетают [глава МИД Сергей] Лавров и [помощник президента РФ Юрий] Ушаков», — рассказал представитель Кремля журналистам во время брифинга.

Американское агентство Bloomberg писало, что в настоящий момент президент России Владимир Путин формирует «мощную команду с многолетним опытом стратегических переговоров» для обсуждения условий завершения конфликта на Украине с представителями президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что в состав команды войдут Ушаков, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также Дмитриев.

Как сообщал Трамп, 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча, посвященная урегулированию украинского конфликта. Обсуждение будет вестись между «должностными лицами высокого ранга».

Ранее посол предупредил о возможных попытках Украины сорвать диалог РФ и США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами