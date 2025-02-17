Песков оставил без комментариев информацию об участии главы РФПИ в переговорах США и РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о том, примет ли участие в предстоящих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Прежде всего, контакты, которые будут во вторник (18 февраля — прим. ред.), будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине... Что касается Кирилла Дмитриева, здесь без комментариев по поручению президента вылетают [глава МИД Сергей] Лавров и [помощник президента РФ Юрий] Ушаков», — рассказал представитель Кремля журналистам во время брифинга.

Американское агентство Bloomberg писало, что в настоящий момент президент России Владимир Путин формирует «мощную команду с многолетним опытом стратегических переговоров» для обсуждения условий завершения конфликта на Украине с представителями президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что в состав команды войдут Ушаков, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также Дмитриев.

Как сообщал Трамп, 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча, посвященная урегулированию украинского конфликта. Обсуждение будет вестись между «должностными лицами высокого ранга».

Ранее посол предупредил о возможных попытках Украины сорвать диалог РФ и США.