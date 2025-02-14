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Трамп анонсировал контакты по Украине в Саудовской Аравии

Трамп: контакты по Украине пройдут в Саудовской Аравии на следующей неделе
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Carlos Barria/Reuters

На следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча, посвященная урегулированию украинского конфликта, президенты США и России не будут участвовать в ней. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил перед переговорами с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме, передает ТАСС.

«Завтра состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе — встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом [России Владимиром] Путиным, но с должностными лицами высокого ранга», — сказал Трамп, добавив, что представители Украины также будут присутствовать там.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в третьей стране должна произойти раньше, чем обмен визитами между ними.

Он добавил, что в ходе недавнего телефонного разговора президенты России и США обменялись взаимными приглашениями в свои страны.

Ранее в Кремле раскрыли, кто выступил инициатором по переговорам Трампа и Путина.

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Переговоры о мире на Украине
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