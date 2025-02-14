Посол предупредил о возможных попытках Украины сорвать диалог РФ и США

Украинские власти будут пытаться сорвать начавшийся диалог Москвы и Вашингтона на высшем уровне, в том числе посредством различных форм терроризма и оказания давления на мирных граждан. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

По его словам, Киев «истерично отреагировал» на телефонный разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Речь идет об организации новых массированных атак украинских дронов на регионы РФ.

Дипломат уточнил, что 13 февраля в Брянской области перехватили 37 беспилотников. Ночью и утром 14 февраля более 40 летательных аппаратов были уничтожены в Белгородской области.

«[Украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому и «ястребиной коалиции» стран-партнеров очень не по душе стартовавший диалог. Попытки Киева его сорвать будут проявляться в различных вариантах, в первую очередь нарушающих нормы и принципы международного права», — подчеркнул Мирошник.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Беседа длилась около 1,5 часа, и в ходе нее президенты РФ и США договорились немедленно начать переговоры с целью дальнейшего урегулирования украинского кризиса. При этом российский лидер подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс анонсировал «шокирующую» сделку с РФ по Украине.