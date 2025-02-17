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В Германии обвинили администрацию Трампа в атаке на европейские ценности

Немецкий политик Хабек: администрация Трампа начала атаку на западные ценности
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CNN

Кандидат в канцлеры Германии от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил во время предвыборных дебатов, что администрация президента США Дональда Трампа подрывает западные ценности. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политика, нельзя недооценивать то, что произошло на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Администрация Трампа начала… атаку на ценности Запада», — сказал он.

Хабек считает, что Соединенные Штаты ставят под вопрос ценности правового государства, либеральной демократии и порядка, основанного на правилах.

«Поэтому, очевидно, у них нет проблем заключать сделки с (президентом России Владимиром. – «Газета.Ru») Путиным. Но у всех остальных они должны быть», — отметил он.

Политик также призвал европейцев сплотиться.

До этого газета The Hill написала, что речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он выступил «против нападок на свободу слова», шокировала Европу.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Американскую делегацию возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс. В первый же день конференции он заявил, что возникший в Евросоюзе кризис стал следствием его же действий. По его словам, в отношении Европы его больше всего беспокоит ее отступление «от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с США». Политик раскритиковал власти ЕС и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры.

Ранее Володин заявил, что Европа не захотела «слышать правду» от Вэнса на Мюнхенской конференции.

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