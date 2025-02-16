Речь вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он выступил «против нападок на свободу слова», шокировала Европу. Об этом пишет газета The Hill.

В материале отмечается, что для сторонников свободы слова это было «поистине черчиллевское выступление», не менее заметное, чем его Фултонская речь об «экзистенциальных опасностях коммунизма».

«Вэнс раскритиковал лицемерие этих стран, просящих все большей и большей военной помощи «во имя наших общих демократических ценностей», в то время как они подрывают свободу слова — то самое право, которое когда-то определяло западную цивилизацию», — говорится в тексте.

Газета также указала «на изумленную реакцию» европейских дипломатов, которые даже не поаплодировали из обычной вежливости. Вместо этого ряды «самодовольных лидеров смотрели прямо перед собой с таким же отвращением, как будто Вэнс был вторым пришествием вестготов, угрожающих римскому миру».

«В одной речи Вэнс разбил вдребезги лицемерие наших союзников, призывающих защищать Запад, отказываясь от западных ценностей. Им это не понравилось, и многие в американской прессе присоединились к тому, чтобы отвергнуть его обращение», — подытожили авторы.

14 февраля вице-президент США выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковав текущее положение дел в странах — членах ЕС. В частности, он прокомментировал отмену выборов главы государства в Румынии и заявил, что подобные события ставят под сомнение устойчивость европейской демократии.

Ранее в Германии пренебрежительно высказались о разговоре Путина и Трампа.