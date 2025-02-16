Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин заявил, что Европа не захотела «слышать правду» от Вэнса на Мюнхенской конференции

Володин: Вэнс на Мюнхенской конференции объективно оценил происходящее в Европе
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал объективную оценку происходящему в европейских странах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, речь Вэнса не поддержали.

«Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе», — заявил Володин.

Он добавил, что слова вице-президента США вызвали у лидеров европейских стран «приступ раздражения и злости», при этом политики не пытались скрыть своих эмоций, поскольку выступали за другого кандидата на выборах.

Володин, говоря о событиях на Мюнхенской конференции, сделал вывод о том, что Евросоюз ожидают «серьезные изменения».

В своей речи Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также обратил внимание на то, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Ранее в Госдуме словами о Путине отреагировали на заявление вице-президента США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами