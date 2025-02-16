Володин заявил, что Европа не захотела «слышать правду» от Вэнса на Мюнхенской конференции

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал объективную оценку происходящему в европейских странах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, речь Вэнса не поддержали.

«Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе», — заявил Володин.

Он добавил, что слова вице-президента США вызвали у лидеров европейских стран «приступ раздражения и злости», при этом политики не пытались скрыть своих эмоций, поскольку выступали за другого кандидата на выборах.

Володин, говоря о событиях на Мюнхенской конференции, сделал вывод о том, что Евросоюз ожидают «серьезные изменения».

В своей речи Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также обратил внимание на то, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Ранее в Госдуме словами о Путине отреагировали на заявление вице-президента США.