План бывшего президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца по обмену Алексея Навального сорвался из-за министерства иностранных дел ФРГ. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По информации издания, глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступала против обмена оппозиционера на российского разведчика Вадима Красикова. Однако, как отметили авторы, когда основные параметры процедуры были согласованы, Навального не стало.

Красиков отбывал в Германии пожизненный срок. Он вернулся в Россию 1 августа прошлого года в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что ему предлагали обменять Навального на «тех, кто находится в западных странах». По словам российского лидера, он поддержал данное решение.

Ранее бывших адвокатов Навального приговорили к заключению.