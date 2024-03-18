Путин заявил о планах обменять Навального на тех, кто находится в западных странах

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о смерти Алексея Навального в тюрьме. Об этом пишет РИА Новости.

Глава российского государства назвал Алексея Навального по фамилии и заявил, что его смерть является печальным событием.

Путин рассказал, что ему предложили обменять Навального на «тех, кто находится в западных странах».

«Я был согласен, мы его хотели поменять, чтобы он не возвращался, но это (смерть) случается, такова жизнь», — уточнил глава РФ.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

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