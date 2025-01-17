Бывших адвокатов Навального приговорили к заключению

«Осторожно, новости»: экс-адвокатов Навального приговорили к срокам до 5,5 года

Бывших адвокатов Алексея Навального приговорили к срокам до 5,5 года колонии по делу об «экстремистском сообществе». Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала Петушинского суда Владимирской области, предоставив соответствующие кадры.

«Им вменили передачу сообщений политика из колонии на волю», — говорится в сообщении.

По информации корреспондента, адвокат Вадим Кобзев, выступавший в защиту Навального в период с 2011 по 2023 год, получил 5,5 года колонии. Адвокат Алексей Липцер, который известен также участием в деле сестер Хачатурян, был приговорен к 5 годам колонии. В свою очередь признавший вину адвокат Игорь Сергунин получил 3,5 года.

Адвокаты были арестованы в октябре 2023 года, их обвинили в участии в «экстремистском сообществе», которое, как утверждало следствие, передавало сообщения политика из колоний в Покрове и Коврове на волю.

17 января 2021 года Навальный был задержан сотрудниками ФСИН в московском аэропорту Шереметьево, причиной стало нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». Впоследствии суд заменил условный срок по этому делу на реальный. В начале 2022 года Навальный был осужден по новым делам о мошенничестве, а также неуважении к суду. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

4 августа 2023 года суд приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме. Свои дни он закончил в ямальской колонии «Полярный волк» в феврале 2024 года.

Ранее стало известно, что в Покрове закрывается колония, где сидел Навальный.