Находившийся в заключении в Германии Красиков вернулся в Россию

В Россию вернулся отбывавший пожизненный срок в Германии россиянин Вадим Соколов (Красиков). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В рамках обмена на родину вернулся <…> гражданин РФ, известный под фамилией Красиков», — сказал он.

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Россия и страны Запада провели самый масштабный обмен заключенными за последние годы. В Россию вернулись 10 человек, в том числе и Красиков, осужденный в Германии за ликвидацию бывшего чеченского полевого командира.

Вечером в четверг, 1 августа, самолет с россиянами прибыл из Анкары в Москву после обмена. Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся россиян у трапа.

До этого ФСБ опубликовала третье видео обмена заключенными в аэропорту Анкары. Для проведения обмена в столицу Турции прибыли два самолета из РФ.

Ранее адвокат Уилана признался, что не верит в обмен своего подзащитного.