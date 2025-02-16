В МИД РФ рассказали, как западные СМИ насмехаются над Зеленским

Захарова: обвинявшие РФ во влиянии на выборы США СМИ издеваются над Зеленским

Западные СМИ, обвинявшие Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, теперь насмехаются над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат опубликовала видео, на котором Зеленский рассказал, что сообщал президенту США Дональду Трампу о якобы страхе российского лидера Владимира Путина перед ним. В ответ на это в зале раздались смех и аплодисменты.

«Издеваются над Зеленским. Не жалеют наркомана, заявившего Трампу, что его якобы «боится Путин». Смешнее этого наркологического диспансера, что эти же медиа ресурсы раньше уверяли: «Россия управляет американскими выборами». Клоун у клоуна микрофон украл», — написала Захарова.

Несколькими часами ранее Захарова заявила, что сравнение России с нацистской Германией, которое допустил президент Италии Серджо Маттарелла, будет иметь последствия. Она напомнила, что итальянский лидер на лекции в одном из учебных заведений провел исторические параллели между Россией и Третьим рейхом.

Ранее Захарова ответила на призыв главы МИД Эстонии «загнать в угол» Путина.