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Немецкий политолог допустил ухудшение отношений между ЕС и США после конференции в Мюнхене

Политолог Рар: ЕС может дистанцироваться от США после конференции в Мюнхене
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Wolfgang Rattay/Reuters

Отношения между странами Евросоюза и США могут существенно ухудшиться после конференции по безопасности, которая недавно прошла в Мюнхене. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

По его мнению, мюнхенская конференция может положить конец трансатлантическим отношениям.

«Европейцы, которые вчера как вассалы повиновались Вашингтону, теперь, устами своих политиков, рвут отношения со «Старшим братом», — написал Рар.

Он отметил, что европейские страны, верящие в поражение России на поле боя, не захотят мириться со сделкой с РФ по Украине.

Рар считает, что теперь главным соперником России станет Евросоюз, а не США.

Политолог предрек, что ЕС в ближайшее время выразит США свое несогласие с «русским вопросом» и встанет на путь, который может привести к созданию собственной армии, независимой от НАТО. Однако вряд ли европейские страны будут едины в этом решении и найдут финансирование на военные нужды, добавил Рар.

На конференции в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. В ходе своего выступления политик отметил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы, поскольку эта угроза находится внутри Европы. Также Вэнс усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии.

Ранее Трамп назвал блестящим выступление Вэнса с критикой Евросоюза.

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