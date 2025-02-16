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Уиткофф назвал первоочередной шаг по решению конфликта на Украине

Уиткофф: сначала речь пойдет о создании доверия с Россией
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Global Look Press

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News, отвечая на вопрос, ожидает ли Вашингтон территориальных уступок от Украины, заявил, что сначала речь пойдет о строительстве доверия с Россией.

«Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться», — заявил он.

Он также отметил, что делегация США в воскресенье, 16 февраля, отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями России. Он выразил надежду, что у делегации «будет хороший прогресс в контексте России и Украины».

Помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал также, что Соединенные Штаты готовы работать с Россией над урегулированием российско-украинского конфликта. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что высокопоставленные представители США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Источник отметил, что планируется поездка должностных лиц, которые подготовят почву для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Ранее украинская делегация начала подготовку визита Зеленского в Саудовскую Аравию.

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