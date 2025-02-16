Делегация США направляется в Саудовскую Аравию для переговоров

Делегация США направилась в Эр-Рияд для переговоров по Украине

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил в интервью Fox News, что делегация США в воскресенье отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями России.

«Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по национальной безопасности. У нас будут встречи по поручению президента», — сказал он.

Он выразил надежду, что у делегации «будет хороший прогресс в контексте России и Украины».

Уиткофф добавил, что не согласен с заявлениями о том, что Украина не участвует в переговорах.

Помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что США готовы работать с Россией над урегулированием российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал переговоры с президентом России Владимиром Путиным, Вашингтон планирует продолжить этот диалог на следующей неделе.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Источник отметил, что планируется поездка должностных лиц, которые подготовят почву для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Ранее украинская делегация начала подготовку визита Зеленского в Саудовскую Аравию.