Советник Трампа рассказал о готовности США продолжить переговоры с Россией по Украине

Уолтц: США готовы продолжать начатые Трампом и Путиным переговоры по Украине

США готовы работать с Россией над урегулированием российско-украинского конфликта. Об этом в интервью Fox News заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

У него поинтересовались, состоятся ли на следующей неделе переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии.

Он подчеркнул, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал переговоры с президентом России Владимиром Путиным, Вашингтон планирует продолжить этот диалог на следующей неделе.

Уолтц добавил, что Трамп готов действовать быстро, чтобы завершить конфликт.

До этого министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит президента Украины Владимира Зеленского.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Источник отметил, что планируется поездка должностных лиц, которые подготовят почву для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Ранее делегация США направилась в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ по Украине.