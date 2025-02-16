Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию

Украинская делегация начала подготовку визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила министр экономики республики Юлия Свириденко в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она подчеркнула, что рабочий визит украинской правительственной делегации начался со встречи с почти сотней местных предпринимателей.

Свириденко добавила, что представители Киева уже обсудили инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, а также инвестиционные проекты.

До этого Зеленский заявил, что не знает о возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта в Саудовской Аравии.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Источник отметил, что планируется поездка должностных лиц, которые подготовят почву для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Ранее делегация США направилась в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ по Украине.