Президент ОАЭ передал приветствие Путину

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян передал слова приветствия президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Отмечается, что во время встречи первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров передал президенту ОАЭ приветствие и наилучшие пожелания дальнейшего развития от Путина.

«В свою очередь, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия Президенту России Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие и процветание России и ее народа», — сказано в тексте.

Согласно пресс-релизу, во встрече, кроме Мантурова, также участвовали глава Минфина Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Россией и ОАЭ, взаиморасчеты и взаимодействие в финансово-банковской сфере.

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