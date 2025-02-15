Мантуров, Силуанов и Набиуллина встретились с вице-президентом ОАЭ

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном, сообщается на сайте российского кабмина.

Согласно пресс-релизу, во встрече также участвовали глава Минфина Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Россией и ОАЭ, взаиморасчеты и взаимодействие в финансово-банковской сфере.

В январе страны подписали проект соглашения об избежании двойного налогообложения. Этому предшествовали переговоры между делегациями министерств финансов России и ОАЭ. Ожидается, что договор вступит в силу в 2026 году. При этом в декабре прошлого года банки ОАЭ нарастили сроки осуществления платежей бизнеса РФ в среднем до 14 дней после введения масштабных санкций США против российских кредитных организаций.

Ранее Захарова отреагировала на статью о своем «шопинге» в ОАЭ.