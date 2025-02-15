Захарова опровергла информацию о своем шопинге в Дубае

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала фейком публикацию итальянской газеты Corriere della Sera о ее шопинге в Дубае. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале дипломата.

По ее словам, зарубежное издание «перешло на личности». Corriere della Sera опубликовало материал, в котором утверждается, что попавшая под западные санкции Захарова ездит на шопинг в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и продолжает носить вещи известных брендов.

В ответ дипломат поблагодарила авторов статьи за то, что они назвали одежду от российских производителей «супер-брендами». Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, сейчас она покупает вещи только в РФ.

«Я же ни разу в жизни не ездила на шопинг ни в Италию, ни в другую страну. У меня другие интересы. Музей, балет, кино, литература, поэзия, дизайн, садоводство, кое-что из традиционных ценностей, например общение — вот это мое. Но не шопинг», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что ей довелось побывать в Дубае всего несколько раз. Но ее поездки в ОАЭ были связаны с работой.

В связи с этим представитель министерства выразила надежду, что журналистам Corriere della Sera хватит мужества, чтобы признать свою публикацию фейком и дать опровержение.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) предложили ограничить перемещение российских дипломатов.