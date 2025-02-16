Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России организуют участки для второго тура выборов президента Абхазии

Глава ЦИК Абхазии: во втором туре выборов организуют избирательные участки в РФ
close
Илья Питалев/РИА Новости

Во втором туре президентских выборов в Абхазии будут организованы избирательные участки на территории России. Об этом заявил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан в ходе брифинга, передает ТАСС.

По его словам, в первом туре участки за пределами Абхазии работали в Москве и Черкесске.

«За пределами Абхазии на тех участках, где мы проводили выборы, там же будут проходить», — заявил Маршан.

В субботу, 15 февраля, в Абхазии прошли президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Позже стали известны предварительные результаты первого тура выборов. По предварительным данным, Бадра Гунба набирает 46,38% голосов избирателей, а его главный оппонент Адгур Ардзинба набирает 36,92%. Результаты других кандидатов не превышают 8% голосов.

Ранее отсутствие российских наблюдателей на выборах в Абхазии назвали вызывающим недоумение.

Все новости на тему:
Выборы в Абхазии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами