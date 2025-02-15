В Абхазии в субботу состоятся президентские выборы

В Абхазии в субботу состоятся выборы президента республики, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на предстоящих выборах за пост главы республики будут бороться пять кандидатов, среди которых вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Самому старшему кандидату — бывшему торговому представителю Абхазии в РФ Олегу Барцицу — 58 лет, самому младшему — председателю правления коммерческого банка «Черноморский банк развития» и вице-президенту Абхазии Адгуру Хурхумалу — 42 года.

Вместе с президентом республики будет избран и вице-президент, с каждым претендентом на пост главы Абхазии баллотируется и кандидат на эту должность.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявлял, что Россия остается ближайшим и надежным союзником Абхазии, но от того, пройдут ли выборы президента республики легитимно, зависит дальнейшее развитие двусторонних отношений двух стран.

Ранее отсутствие российских наблюдателей на выборах в Абхазии назвали вызывающим недоумение.