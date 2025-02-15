Вучич допустил, что Трамп приедет в Москву на День Победы

Вучич: если все пойдет хорошо, Трамп будет в Москве 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич считает, что в случае достижения мира на Украине президент США Дональд Трамп приедет в Москву на Парад Победы 9 Мая. Его слова передает «Вечерне новости».

«Ситуация между США и РФ с одной стороны, и Украиной и Европой с другой становится все сложнее. Если бы к Пасхе там установился мир, это было бы лучше для всех. Я подтвердил, что поеду в Москву 9 мая, и тогда бы Трамп мог оказаться на Красной площади», — сказал Вучич.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин будет рад, если лидеры государств, включая лидера США Дональда Трампа, посетят Москву на 9 Мая. По его словам, этот праздник очень важен для страны и российские власти будут рады приветствовать мировых лидеров, которые захотят разделить этот момент.

При этом в Кремле подчеркнули, что приглашение Трампа в российскую столицу не означает, что он приедет на 80-летие Победы.

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