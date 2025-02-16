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Издание Politico назвало причину отказа Украины от ресурсной сделки

Politico: Украина отказалась от ресурсной сделки с США из-за отсутствия гарантий
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Kevin Lamarque/Reuters

Правый активист Джек Пособец, который прибыл на Украину вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом, заявил, что Украина отказалась заключать соглашение по полезным ископаемым с Вашингтоном из-за отсутствия гарантий безопасности. Его слова приводит издание Politico.

Пособец объяснил, что именно это стало камнем преткновения для Киева.

«Зеленский заявлял о необходимости гарантий безопасности, он дал понять, что хочет еще одну сделку по оружию, а также соглашение по безопасности. Зеленский был недоволен тем, что было представлено», — сказал активист.

Накануне Зеленский объяснил отказ от подписания соглашения о разработке полезных ископаемых с американскими инвесторами тем, что документ в его текущем виде не обеспечивает надлежащей защиты украинских интересов и не содержит достаточных гарантий безопасности страны.

4 февраля президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона продолжить оказывать помощь Киеву, но только в обмен на доступ к украинским редкоземельным металлам. 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент представил в Киеве проект соглашения о полезных ископаемых, а через несколько дней Украина передала Вашингтону свою версию договора. Какие именно пункты были отредактированы, не сообщается, однако украинские СМИ писали, что правки не понравились Соединенным Штатам.

Ранее в Крыму рассказали, чем для Киева обернется сделка по полезным ископаемым.

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