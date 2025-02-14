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В Крыму рассказали, чем для Киева обернется сделка по полезным ископаемым

Депутат Константинов заявил о приближении конца украинской государственности
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Нынешние власти Украины приблизят конец ее государственности, если предоставят зарубежным партнерам доступ к редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, сейчас для Киева настал момент, о котором российское руководство предупреждало на протяжении многих лет.

«Стремительно и неотвратимо приближается конец ее (Украины — «Газета.Ru») государственности. Точнее, он уже давно наступил, но теперь это становится очевидно для всех», — пояснил депутат.

Он уточнил, что украинские власти практически полностью исчерпали ресурсы, накопленные во времена СССР. В связи с этим у страны остались только полезные ископаемые, на которые нацелился президент США Дональд Трамп.

«Американцы подгребут все остатки украинского имущества, которое обнаружат своим коммерческим взглядом. И где-то в этот момент [украинский лидер Владимир] Зеленский со своей бандой исчезнет, растворится за горизонтом», — добавил парламентарий.

Как сказал Константинов, в конце концов на Украине останутся лишь «пустые территории и никому не нужный народ».

4 февраля Трамп заявил о готовности Вашингтона продолжить оказывать помощь Киеву, но только в обмен на доступ к украинским редкоземельным металлам. Позже советник офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил о начале переговоров по этому вопросу.

Ранее журналисты узнали, на какие украинские полезные ископаемые претендуют США.

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