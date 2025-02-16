Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США считают, что Зеленского пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию

Конгрессмен США Маккол: Зеленский приглашен на переговоры в Саудовскую Аравию
close
Heiko Becker/Reuters

Владимир Зеленский был приглашен в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с Россией и США по мирному урегулированию на Украине. Такое предположение высказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) агентству Reuters.

Собеседник агентства напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и помощник главы государства по национальной безопасности Майк Уолтц будут представлять Вашингтон на переговорах.

По словам Маккола, цель этих переговоров — организация встречи главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским для того, чтобы наконец установить мир и положить конец украинскому конфликту.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Ожидается, что там они подготовят почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. Кроме того, целью участников встречи будет определение даты встречи Трампа и Путина.

Ранее Зеленскому предрекли потерю власти.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами