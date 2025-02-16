В США считают, что Зеленского пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский был приглашен в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с Россией и США по мирному урегулированию на Украине. Такое предположение высказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) агентству Reuters.

Собеседник агентства напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и помощник главы государства по национальной безопасности Майк Уолтц будут представлять Вашингтон на переговорах.

По словам Маккола, цель этих переговоров — организация встречи главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским для того, чтобы наконец установить мир и положить конец украинскому конфликту.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Ожидается, что там они подготовят почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. Кроме того, целью участников встречи будет определение даты встречи Трампа и Путина.

Ранее Зеленскому предрекли потерю власти.