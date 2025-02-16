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Госдеп представил свою версию разговора Рубио с Лавровым

Госдеп: Рубио и Лавров обсудили Украину и сотрудничество по другим вопросам
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Depositphotos

Во время телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России речь шла об Украине и других двусторонних вопросах. Об этом говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Согласно заявлению, беседа дипломатов стала продолжением телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Госсекретарь подтвердил приверженность президента Трампа поиску конца конфликта на Украине», — отметили в Госдепе и добавили, что Вашингтон и Москва говорили и о возможности сотрудничать по другим вопросам.

12 февраля президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее cпецпосланник Трампа заявил, что РФ придется уступить территории для мира на Украине.

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