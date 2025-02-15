Медведев назвал Зеленского «нищим вором», который «плюет в руку дающему»

Президент Украины Владимир Зеленский, критикуя главу Белого дома Дональда Трампа, «плюет в руку дающему». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Киевский клоун отчитал Трампа за все, что только можно. Конченый нищий вор плюет в руку дающего», — отметил он.

Медведев также задался вопросом, как отреагирует Трамп на критику Зеленского.

15 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Трамп во время телефонного разговора с ним ни разу не упомянул о месте Европы за столом переговоров. Кроме того, украинский президент сообщил, что Соединенные Штаты отдаляются от Европы и «не считают ее союзником». Он подчеркнул, что европейским странам необходимо «придать силы».

Также Зеленский отметил, что Трамп должен встретиться сначала с ним, а не с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, США готовят атмосферу для ведения диалога между Трампом и Путиным без вовлечения Украины. Он сообщил, что будет добиваться участия Киева в переговорах и выработке гарантий безопасности «на всех уровнях».

Ранее стало известно о покрасневшем на встрече с вице-президентом США Зеленском.