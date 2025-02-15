На Украине заявили, что Зеленский покраснел после встречи с Вэнсом

Украинский лидер Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были замечены «покрасневшими» после встречи с делегацией Соединенных Штатов во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Легитимный».

По данным неназванного источника канала, переговоры между американской и украинской делегациями были «очень трудными».

«Это не был теплый прием. Наоборот все было жестко. Зеленский и Ермак вышли после встречи «красными» и нервными», — говорится в сообщении.

По данным авторов публикации, Вэнс поставил Зеленскому жесткие рамки на подготовку предложений по мирному урегулированию конфликта. Источник издания отметил, что американская сторона не позволит украинскому лидеру «играть» и вписывать в предложения «фантастические требования». После того как обе стороны составят подобные планы, президент США Дональд Трамп будет «инициировать переговорный процесс».

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленский стремится сорвать мирные переговоры по Украине провокацией на Чернобыльской АЭС. Он подчеркнул, что Вэнс должен объяснить американскому лидеру, что мировое сообщество не «потерпит ядерного саботажа».

Ранее Вэнс заявил Зеленскому о необходимости переговоров по урегулированию конфликта на Украине.