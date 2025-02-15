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Зеленский заявил об опасности, если Трамп встретится сначала с Путиным

Зеленский заявил, что Трамп должен встретиться сначала с ним, а не с Путиным
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Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что американский лидер Дональд Трамп должен встретиться сначала с ним. Трансляцию его выступления ведут организаторы конференции.

По мнению Зеленского, если Трамп действительно хочет добиться результата, он сначала должен договориться с украинской стороной, а уже потом «давить на Путина».

«Потому что какие-либо переговоры без нас мы никогда не примем», — заявил Зеленский.

Он добавил, что США готовят атмосферу для ведения диалога между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без вовлечения Украины. Он сообщил, что будет добиваться участия Киева в переговорах и выработке гарантий безопасности «на всех уровнях».

14 февраля президент Украины в Мюнхене заявил, что из представителей РФ готов встретиться только с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что это произойдет после разработки совместного плана с президентом США Дональдом Трампом.

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что встреча Зеленского и Путина произойдет после появления у Киева четких гарантий безопасности.

Ранее Зеленский отказался подписывать договор в Мюнхене из-за исторических аналогий.

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