Зеленский оценил желание Путина видеть Трампа на Дне Победы

Зеленский назвал спектаклем приглашение Трампа на День Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции заявил, что желание российского лидера Владимира Путина видеть президента США Дональда Трампа на Дне Победы 9 мая в Москве является «спектаклем». Трансляция его выступления ведется на официальном сайте конференции.

«Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир», — заявил он.

В ходе своей речи Зеленский отметил, что Соединенные Штаты отдаляются от Европы и «не считают ее союзником». Он подчеркнул, что европейским странам необходимо «придать силы».

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин будет рад, если лидеры государств, включая лидера США Дональда Трампа, посетят Москву на 9 Мая. По его словам, этот праздник очень важен для страны и российские власти будут рады приветствовать мировых лидеров, которые захотят разделить этот момент.

При этом в Кремле подчеркнули, что приглашение Трампа в российскую столицу не означает, что он приедет на 80-летие Победы.

Ранее Лавров рассказал, кого в России ждут на День Победы.