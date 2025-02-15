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Зеленский заявил, что Трамп в разговоре с ним не упомянул о месте ЕС в переговорах

Зеленский: Трамп в разговоре по телефону не упомянул о месте ЕС в переговорах
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Wolfgang Rattay/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским ни разу не упомянул о месте Европы за столом переговоров. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил украинский президент.

«Если мы не допущены к переговорам о нашем будущем, мы все проиграем», - сказал он, добавив, что Украина не примет соглашений, заключенных «за нашими спинами».

Зеленский добавил, что Украине продолжает претендовать на членство а Североатлантическом альянсе.

До этого советник украинского президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин сообщил, что Украина не собирается вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции. Заявление было сделано после того, как американский президент Дональд Трамп сказал журналистам в Белом доме, что должностные лица высокого уровня из России, США и Украины встретятся именно на полях конференции 14 февраля.

Ранее российский дипломат заявил, что переговоры Путина и Трампа пугают Зеленского и ЕС.

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