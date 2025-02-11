В МИД заявили, что РФ готова и далее предоставлять Сирии необходимую помощь

Российская Федерация готова и далее оказывать сирийскому народу необходимую помощь. Об этом в интервью газете «Известия» заявил специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Дипломат подчеркнул, что Дамаск всегда был важным партнером Москвы в арабском мире и на международной арене. Российско-сирийские отношения исторически носят дружественный характер, опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Богданов выразил надежду, что они будут и впредь развиваться на равноправной и взаимовыгодной основе.

По словам заместителя министра, события, которые привели к смене руководства в Сирии в декабре 2024 года, не меняют принципиальных подходов России. Москва неизменно выступала и продолжает выступать в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности сирийского государства.

Богдан назвал происходящее сейчас в Сирии «непростыми временами» и выразил надежду, что они будут успешно преодолены. Он отметил, что Россия готова и далее оказывать сирийцам необходимую помощь.

10 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва поддерживает рабочий канал связи с новыми властями Сирии.

Ранее глава минобороны Сирии Абу Касра допустил сохранение российских баз в стране, если это будет выгодно для нее.