Медведев похвалил вице-президента США, раскритиковавшего европейцев

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, раскритиковавший европейские страны в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, является «смелым парнем». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Надо признаться, он (Вэнс. — «Газета.Ru») неожиданно зажег. <...> Он взял и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы — дрянь <...>. Смелый парень, хотя еще неопытный вице-президент», — отметил он.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в период с 14 по 16 февраля. Вэнс, который возглавил американскую делегацию на мероприятии, выступил с речью в первый же день.

В частности, он заявил, что РФ и КНР не являются главными угрозами для европейских государств. По мнению вице-президента США, основная угроза для стран региона кроется в них самих.

Также политик раскритиковал отмену президентских выборов в Румынии и подчеркнул, что такие события негативно влияют на устойчивость европейской демократии. Вэнс добавил, что Вашингтон не сможет помочь государствам региона, если местные политики боятся собственных избирателей.

Участники конференции, которым довелось присутствовать на выступлении вице-президента США, прослушали его речь практически без аплодисментов.

Ранее Трамп оценил речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.