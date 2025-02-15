Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кремль увидел опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину

В Кремле учли опровержение Вэнсом слов об отправке американских войск на Украину
close
Leah Millis/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль принял к сведению заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу искажения его слов газетой The Wall Street Journal (WSJ) относительно возможной отправки американских военных на Украину. Об этом Песков сообщил в интервью ТАСС.

«Да, приняли к сведению», — сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Накануне WSJ опубликовала интервью Вэнса, в котором он якобы утверждал, что США допускают отправку войск на Украину, если Россия не сможет вести «добросовестные переговоры». После этого в Кремле потребовали разъяснений по поводу слов вице-президента США.

Вэнс позже заявил, что издание неверно трактовало его слова о возможной отправке американских военнослужащих на территорию Украины. Он отметил, что американские военные не должны находиться в зонах конфликтов, если этого не требуют интересы и безопасность США.

«А эта война — только между Россией и Украиной», — сказал политик.

Ранее Вэнс анонсировал «шокирующую» сделку с Россией по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами