Кремль увидел опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину

В Кремле учли опровержение Вэнсом слов об отправке американских войск на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль принял к сведению заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу искажения его слов газетой The Wall Street Journal (WSJ) относительно возможной отправки американских военных на Украину. Об этом Песков сообщил в интервью ТАСС.

«Да, приняли к сведению», — сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Накануне WSJ опубликовала интервью Вэнса, в котором он якобы утверждал, что США допускают отправку войск на Украину, если Россия не сможет вести «добросовестные переговоры». После этого в Кремле потребовали разъяснений по поводу слов вице-президента США.

Вэнс позже заявил, что издание неверно трактовало его слова о возможной отправке американских военнослужащих на территорию Украины. Он отметил, что американские военные не должны находиться в зонах конфликтов, если этого не требуют интересы и безопасность США.

«А эта война — только между Россией и Украиной», — сказал политик.

Ранее Вэнс анонсировал «шокирующую» сделку с Россией по Украине.