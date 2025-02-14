Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России попросили объяснить слова Вэнса об отправке войск США на Украину

Песков попросил объяснить слова Вэнса об отправке войск США на Украину
close
Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

В Кремле рассчитывают на разъяснения заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможности отправки американских войск на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга.

Песков отметил, что слова Вэнса отображают элементы позиции США по украинскому кризису, которые не были озвучены ранее.

«Ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались. В ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения», — сказал Песков.

14 февраля сообщалось, что Вэнс в интервью The Wall Street Journal заявил о возможной отправке войск на Украину, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры».

До этого бывший польский посол в Киеве Бартош Цихоцкий не исключил отправку военнослужащих армии Польши на Украину. Экс-дипломат добавил, что не исключает никаких сценариев в перспективе 5-10 лет.

Ранее Шольц призвал помочь Киеву создать сильную армию.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами