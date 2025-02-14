В России попросили объяснить слова Вэнса об отправке войск США на Украину

В Кремле рассчитывают на разъяснения заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможности отправки американских войск на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга.

Песков отметил, что слова Вэнса отображают элементы позиции США по украинскому кризису, которые не были озвучены ранее.

«Ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались. В ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения», — сказал Песков.

14 февраля сообщалось, что Вэнс в интервью The Wall Street Journal заявил о возможной отправке войск на Украину, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры».

До этого бывший польский посол в Киеве Бартош Цихоцкий не исключил отправку военнослужащих армии Польши на Украину. Экс-дипломат добавил, что не исключает никаких сценариев в перспективе 5-10 лет.

Ранее Шольц призвал помочь Киеву создать сильную армию.