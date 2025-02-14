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Вэнс упрекнул газету WSJ в неверном истолковании своих слов о военных США на Украине

Вэнс: WSJ неверно трактовала мои слова о возможной отправке войск США на Украину
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Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил в соцсети Х, что издание The Wall Street Jounral неверно трактовало его слова о возможной отправке американских военнослужащих на территорию Украины.

«Тот факт, что газета WSJ неверно истолковала мои слова — это абсурдно. Как я всегда говорил: американские военные не должны находиться в зонах конфликтов, если этого не требуют наши интересы и безопасность. А эта война — только между Россией и Украиной», — написал политик.

14 февраля WSJ написала, что Вэнс в интервью заявил, что Соединенные Штаты могут отправить свои войска на Украину, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры», такой вариант остается «на столе» в Вашингтоне. «Существуют экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия», — такую цитату вице-президента приводит газета.

По словам собеседника издания, Вашингтон также может ввести дополнительные санкции против Москвы, если Россия якобы «не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость».

12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран и государств вне Евросоюза, а США не отправят туда свои войска.

Ранее Вэнс анонсировал «шокирующую» сделку с Россией по Украине.

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