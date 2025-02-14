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Вице-президент США анонсировал «шокирующую» сделку с Россией по Украине

Вице-президент Вэнс: Россия и США заключат сделку, которая шокирует многих
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Evan Vucci/AP

Переговоры по Украине между Россией и США приведут к заключению сделки, «которая шокирует многих людей». Об этом в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», — подчеркнул он.

Как пишет WSJ, заявление Вэнса сделано в преддверии его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В пятницу Вэнс должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он заявил, что намерен сказать союзным европейским лидерам, что они «душат свободу слова и демократию», не работая с правыми партиями.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что стремление включить Украину в Североатлантический альянс стало причиной конфликта на территории этой страны.

Таким образом, американский лидер согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.

Ранее Захарова заявила, что Запад использовал Украину и «списал в утиль».

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Переговоры о мире на Украине
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