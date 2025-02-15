Кремль отреагировал на освобождение россиянина из плена ХАМАС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил руководство палестинского движения ХАМАС за освобождение россиянина Александра Труфанова, передает РИА Новости.

«В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение», — сказал представитель Кремля.

Александр Труфанов был в плену ХАМАС с октября 2023 года. После нападения движения на Израиль он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой Труфановой, бабушкой Ириной Татти и невестой Сапир Коэн. Его отец Виталий Труфанов в результате атаки террористов не выжил. Женщин отпустили в ноябре 2023 года. Александр остался в плену, так как в ХАМАС его считали военным (в Израиле он мог быть призван на армейскую службу). При захвате он был ранен.

Труфанов уже передан Красному Кресту. В палестинской группировке подчеркнули, что решение о досрочном освобождении Труфанова принято в знак глубокого уважения к Владимиру Путину. Обмен пленными проходил в рамках соглашения ХАМАС и Израиля о перемирии, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа. Недавно американский политик заявлял, что в случае срыва договоренностей в Газе «разразится ад».

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».