Yle: четыре депутата ЕП от Финляндии выступили за налаживание отношений с РФ

Четыре депутата Европейского парламента (ЕП), представляющие Финляндию, сочли необходимым наладить отношения между региональным содружеством и РФ. Об этом пишет Yle со ссылкой на данные опроса, проведенного среди законодателей.

В материале отмечается, что исследование было проведено в период с 6 по 11 февраля.

«Некоторые финские депутаты ЕП хотели бы, чтобы ЕС (Европейский союз — «Газета.Ru») начал диалог с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в статье.

По информации журналистов, за налаживание отношений выступили парламентарии Ээро Хейнялуома (представляет «Социал-демократическую партию Финляндии») и Сирпа Пиетикяйнен (представляет «Национальную коалиционную партию»). Аналогичные ответы дали члены партии «Левый союз» Юсси Сарамо и Мерья Кюллёнен.

12 февраля российский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого главы двух государств договорились о начале переговоров с целью дальнейшего урегулирования украинского кризиса.

Комментируя ситуацию, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого решения конфликта. Как она сказала, Вашингтон должен понять, что сделка с Москвой может быть заключена только по итогам длительных переговоров.

Ранее финский профессор допустил подготовку страны к войне против РФ.