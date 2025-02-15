Четыре депутата Европейского парламента (ЕП), представляющие Финляндию, сочли необходимым наладить отношения между региональным содружеством и РФ. Об этом пишет Yle со ссылкой на данные опроса, проведенного среди законодателей.
В материале отмечается, что исследование было проведено в период с 6 по 11 февраля.
«Некоторые финские депутаты ЕП хотели бы, чтобы ЕС (Европейский союз — «Газета.Ru») начал диалог с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в статье.
По информации журналистов, за налаживание отношений выступили парламентарии Ээро Хейнялуома (представляет «Социал-демократическую партию Финляндии») и Сирпа Пиетикяйнен (представляет «Национальную коалиционную партию»). Аналогичные ответы дали члены партии «Левый союз» Юсси Сарамо и Мерья Кюллёнен.
12 февраля российский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого главы двух государств договорились о начале переговоров с целью дальнейшего урегулирования украинского кризиса.
Комментируя ситуацию, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого решения конфликта. Как она сказала, Вашингтон должен понять, что сделка с Москвой может быть заключена только по итогам длительных переговоров.
Ранее финский профессор допустил подготовку страны к войне против РФ.