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В Финляндии не исключили, что страна готовится к войне с Россией

Профессор Малинен допустил подготовку Финляндии к войне из-за мер против РФ
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Jouni Porsanger/IMAGO/Global Look Press

Готовящийся в Финляндии запрет на сделки с недвижимостью для россиян может свидетельствовать о подготовке к конфликту. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Финское правительство пытается представить русских как преступников в нашей стране. Все это делается в контексте подготовки к войне, и, конечно, находятся те, кто этому аплодирует», — написал профессор.

6 февраля правительство Финляндии внесло в парламент республики законопроект, ограничивающий приобретение недвижимости в стране гражданами России. Как уточнил министр обороны республики Антти Хяккянен, Россия якобы представляет постоянную угрозу безопасности в Европе, тогда как недвижимость может использоваться для оказания влияния.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что РФ прорабатывает возможные ответные шаги на арест объектов недвижимости РФ в Финляндии. Он отметил, что намерение финских властей продиктовано русофобией и военным психозом.

Ранее политолог призвал власти Финляндии отказаться от агрессии по отношению к России.

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