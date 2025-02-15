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В британском правительстве считают Трампа медведем, которого не стоит злить

Times: Британия не критикует мирную инициативу Трампа, чтобы не злить его
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Alberto Pezzali/AP

Великобритания воздерживается от критики идей президента США Дональда Трампа по Украине, опасаясь вызвать его гнев. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного советника британского правительства, передает ТАСС.

«Мы не хотим злить медведя», — сказал источник.

В британском правительстве пока не прокомментировали наиболее спорные аспекты потенциального урегулирования украинского конфликта.

В статье отмечается, что кабмин Британии до сих пор хранит молчание по таким вопросам, как нужно ли Украине признать потерю территорий, следует ли США предоставить Киеву гарантии безопасности, а так же о том, готова ли Британия направить своих миротворцев на украинскую территорию.

Канцлер герцогства Ланкастерского Пэт Макфэдден заявил изданию, что Лондон заинтересован в поддержании интенсивного диалога с Вашингтоном по всем каналам, чтобы «не реагировать излишне остро на все заявления», которые делает Трамп.

Помимо украинского вопроса, королевство также крайне сдержанно восприняло указ нового главы Белого дома о введении пошлин против международных торговых партнеров, установивших тарифы на американскую продукцию.

14 февраля глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал «неудивительным» желание президента США провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным. При этом, по его словам, Москва, Киев и Вашингтон еще далеки от мира, достигнутого переговорами.

Ранее Зеленский назвал спектаклем приглашение Трампа на День Победы в Москву.

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