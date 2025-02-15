Зеленский планирует достичь мира в 2025 году

Зеленский в Мюнхене назвал достижение мира планом на 2025 год

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его план предполагает достижение мира в 2025 году. Трансляция ведется на сайте конференции.

Он отметил, что в течение месяца необходимо подготовить идеи, чтобы представить их президенту США Дональду Трампу.

«Президент Трамп силен, он может это сделать, наложить санкции, любым образом как пожелает. А после этого мы остановим войну 2025 года, такова цель, таков наш план», — сказал Зеленский.

14 февраля президент Украины в Мюнхене заявил, что из представителей РФ готов встретиться только с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что это произойдет после разработки совместного плана с президентом США Дональдом Трампом.

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что встреча Зеленского и Путина возможна после появления четких гарантий безопасности у Киева.

Ранее Зеленский отказался подписывать договор в Мюнхене из-за исторических аналогий.