Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за исторических аналогий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Мюнхен не может стать местом для заключения мирного соглашения, сославшись на исторический контекст города. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Это Мюнхен. Мы помним, что здесь подписывали в прошлом. Я такое не повторяю», — подчеркнул Зеленский, не уточняя деталей.

Можно предположить, что украинский лидер провёл параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда Великобритания, Франция и Италия, стремясь избежать войны, санкционировали аннексию Судетской области нацистской Германией. Этот шаг считается символом умиротворения агрессора, которое лишь отсрочило крупнейший конфликт в истории. Зеленский, судя по всему, намекает на недопустимость подобных компромиссов в текущих условиях.

Также во время Мюнхенской конференции Зеленский в заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным с «позиции силы». Он отметил, что, если Украина не войдет в НАТО, то ей потребуется армия, «способная себя защитить».

Ранее Зеленский заявил о планах посетить Саудовскую Аравию и Турцию.